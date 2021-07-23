فيديو وصور.. رولا سعد تخطف الأنظار في حفل زفافها

المستقلة/- منى شعلان/ احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد، بزفافها على مهندس سورى يدعى “يحيى”من أصول فلسطيني، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين بلبنان.

وخطفت رولا سعد الأنظار بإطلالة ساحرة بفستان الزفاف، إلا أنها لم تعتمد على فستان واحد حيث تألقت الفنانة اللبنانية بأكثر من فستان ساحر أبرز جمالها ورشاقتها، كما اعتمدت على مكياج وتسريحة شعر زادا من جمال طلتها.

وقامت رولا سعد خلال حفل الزفاف بالرقص على أغاني الدبكة اللبنانية، ومن المقرر أن تقضى شهر العسل فى إيطاليا

وقالت رولا سعد فى لقاءً لها مع برنامج “et بالعربى”: “حفل خطوبتى على المهندس يحيى ذي الأصول الفلسطينية تم في حفل عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة.

وأضافت رولا سعد، أن الحفل اقتصر على عدد قليل من المقربين والأهل فقط نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مؤكدة أن هذا الشخص يمتلك كافة المميزات التى دفعتها للارتباط به.

وقالت رولا سعد في تصريحات صحفية لها إن المقابلة الأولى لها مع خطيبها كانت خلال الاحتفال بعيد ميلادها في شهر أغسطس من عام 2018، أثناء تواجدها في بيروت، ومن وقتها أصبح الثنائي أصدقاء مقربين لبعضهما البعض، إلى أن اعترف بحبه لها وكانت تمتلك رولا سعد نفس المشاعر، موضحة أن يحيى خضر إنسان ناجح ومثقف للغاية تشعر معه بالحفاظ على نفسها.

يذكر أن آخر أعمال رولا سعد أغنية “لاغيني تلاقيني” باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.

 

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