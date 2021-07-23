فيديو وصور.. جورج وسوف يتألق في حفله الأول بالسعودية

المستقلة/- منى شعلان/ أحيا الفنان السوري جورج وسوف للمرة الأولى حفلة غنائية ضمن موسم حفلات جدة التي شهدت خلال الأسابيع الماضية حفلات لنجوم مصر والخليج.

حرص الفنان السوري، جورج وسوف، على مخاطبة جمهوره ومحبيه، بعد صعوده على المسرح، قائلاً: “شكرا جزيلا، مساء الخير على الجميع، من كل القلب لجمهور ظل يسمعني ويحبني لسنوات، وأول يوم أراه جمهور المملكة العربية السعودية، لأول مرة أغني في المملكة، وإن شاء الله تتكرر دائما”.


وقبل انطلاق حفل جورج وسوف في جدة في المملكة العربية السعودية، حرص “سلطان الطرب” على توجيه الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وأكد أنه السبب في مجيئه إلى المملكة، ووعد بأن تتكرر حفلاته فيها.

 

حفل جورج وسوف شهد إقبالاً كبيرًا من الجمهور عشاق سلطان الطرب، حيث نفذت تذاكر الحفل بالكامل، وجاءت تجهيزات الحفل على مستوى عالمي من “Benchmark”.

يذكر أن آخر أعمال جورج وسوف كانت أغنيته “ياه على الزمن” التي طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، في أول تعاون يجمعه مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب على مدار خمسة أيام في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد.

 

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