فيديو وصور.. “بطريقة رومانسية” خطوبة شام الذهبي ابنة أصالة

المستقلة/- منى شعلان/ احتفلت النجمة السورية أصالة نصرى، بخطوبة ابنتها شام الذهبى ، اليوم الجمعة، على أحمد هلال نجل رجل أعمال مصري صاحب محال خاصة بأدوات التنظيف ، وأقيم الحفل على أحد المراكب وسط النيل، فى جو عائلي اقتصر على أسرتي العروسين فقط.

ووجهت أصالة رسالة لجمهورها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة: “لأنّى مابخبّى عنكم معلومة وبعتقد أى خبر لازم تاخدوه منّى طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتى شام على شاب خلوق ومهذّب وأهمّ شيء بيخاف من الله، وهالفرح شاغلنى بالإضافة لمسئوليّاتى تجاه ولادى وشغلى وعيلتى وأصحابى القراب، ولمًا يكون فيه شيء جديد أنا رح خبّركم عنّه”.

وتابعت أصالة: “ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألمّ، وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يا ربّ العالمين”.

 

ونشرت شام الذهبى،  أول فيديو من حفل خطوبتها، عبر خاصية الاستورى بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وظهر خلاله خطيبها “أحمد” وهو يهديها خاتم الخطوبة راكعًا على قدمه، بينما هى تقبل رأسه ثم قامت باحتضانه فى مشهد رومانسى على أنغام أغنية “معاك قلبي” للهضبة عمرو دياب.

 

 

كما نشرت شام، صور تجمعها بخطيبها وعلقت عليها قائلة: “أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، وليعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام”.

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