فيديو وصور.. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف الفنانة درة

المستقلة / منى شعلان/ فى ليلة ساحرة ، احتفلت النجمة التونسية درة ، بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد ، فى الجونة بمدينة الغردقة ، مساء أمس الاثنين ، بحضور عدد قليل من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

وحضر حفل الزفاف من نجوم الفن أحمد السقا وخالد الصاوى ، آسر ياسين وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والنجمة يسرا، وغادة عادل ، وحنان مطاوع ، عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش ، والإعلامية شيريهان أبو الحسن والمطرب أبو وزوجته، والفنانة بشرى، ودنيا سمير غانم ، جومانا مراد.

وأطلت درة بإطلالات مختلفة حيث ارتدت فستان اتسم بالبساطة والرقة وقت عقد قرانها ، بينما كان فستانها الثانى هو الفستان الرسمى للزفاف ، واختارته الفنانة درة، من تصميم اللبناني زهير مراد، وبلغت قيمة الفستان 3205 دولارات، وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه مصري.

وقبل نهاية حفل زفاف ، قامت بارتداء فستان قصير وتخلت عن طرحة الزفاف ، وارتدت حذاء رياضي ليساعدها على الرقص و الحركة.

وفى أول اليوم احتفلت درة بعقد قرانها ، وخضعت لجلسة تصوير مع زوجها وشاركت جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت قائلة: “ما جمعه الله فى الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا”.

ثم بدأ حفل الزفاف ودخلت درة في الأول على أغنية “طلى بالأبيض” للمطربة الكبيرة ماجدة الرومى، وعلى أنغام أغنية “خدنى بين إيديك” رقصت برومانسية مع عريسها ، ولم تتمالك درة دموعها من الفرحة، ثم اشتعل حفل الزفاف ورقص النجم آسر ياسين مع الزوجين على أغنية مليونير ، على نغمات أغنية “مليونير” من مسلسله الشهير “بـ 100 وش” ، كما رقصت بشرى وخالد الصاوي جومانا مراد مع العروسين.

وفى نهاية الحفل ألقت الفنانة درة بورود زفافها والتقطتها صديقة مقربة لدرة تدعي منى ، وجرت مسرعة إلى الفنانة التونسية لاحتضانها.

يذكر أن هاني سعد، عريس درة من أشهر المهندسين المعمريين المصريين ، ولديه شركة باسم Hany Saad innovations ، للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.

وقد بدأ سعد عمله في هذا المجال منذ عام 2003، حيث شارك في العديد من المشاريع الهامة، وتضم شركته أكثر من 500 موظفاً.

وعن حياته الشخصية، فقد تزوج هاني سعد سابقاً وأنجب طفلين، إلا أن تلك الزيجة لم تكتب لها الاستمرار، وانتهت بالانفصال.