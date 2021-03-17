فيديو.. هل منع أحمد أبو هشيمة زوجته ياسمين صبري من التمثيل؟

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الملياردير المصري، أحمد أبو هشيمة، حقيقة منع زوجته ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2021.

وأكد أبو هشيمة، في مداخلة مع برنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس”، أن “زوجته ياسمين صبري لا تشارك في أي أعمال فنية في ماراثون دراما رمضان هذا العام، ولكنه ليس السبب في غيابها، ولن يمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية”.

ونفى أبو هشيمة إهداء زوجته ياسمين صبري العقد الأغلى في العالم، والتي ارتدته موخرا، مشيرا إلى أن “ياسمين تلقت العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية”، مضيفا: أن “ياسمين تمثل عددا من الماركات العالمية وهي الفنانة العربية والمصرية الوحيدة التي تحظى بهذه المكانة ومن قبل زواجنا، وتلقت هذه الهدية بعد تعيينها سفيرة حملة علامة المجوهرات الشهيرة في الشرق الأوسط”.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، كشفت تفاصيل ارتدائها أغلى عقد في العالم، بعد حصولها عليه من دار Cartier إثر تعيينها سفيرة حملة Panthere de Cartier في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت ياسمين صبري، أن العقد غير مخصص للبيع مطلقًا، وأن قصته تعود إلى الممثلة والمطربة المكسيكية ماريا فيليكس María Félix التي كانت تمتلك تمساحين.

وقامت دار كارتييه للمجوهرات عام 1975 بتصميم عقد على هيئة التمساحين، واستغرق تصميمه مدة شهرين، ليصبح من أندر المجوهرات على مستوى العالم.

وأشارت صبري إلى أنها ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة على مستوى العالم، بعد الفنانة المكسيكية، ماريا فيليكس، والفنانة الإيطالية المشهورة، مونيكا بيلوتشي، التي ارتدته عام 2006 في مهرجان كان.