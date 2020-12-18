فيديو.. هكذا احتفلت نيللي كريم بعيد ميلادها الـ46

المستقلة/ منى شعلان/ احتفلت النجمة المصرية نيللي كريم، مساء أمس الخميس بعيد ميلادها الـ46 ، برفقة عدد من أصدقائها المقربين، وأبطال مسلسلها “بـ100 وش”، الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

وكان أبرز الحاضرين بالحفل المنتج جمال العدل، يسرا، ريهام حجاج، مصطفى درويش، إلهام شاهين، هالة صدقي، بوسي شلبي، آسر ياسين وزوجته، وحسن أبو الروس، ومصطفي درويش، جانب مجموعة من أصدقائها من خارج الوسط الفني، كما كان ضمن الحضور ابنيها يوسف وكريم.

وفى سياق آخر ، يعرض لنيللي كريم ، حاليا فيلم “خط دم”، الذي جمعها بالفنان ظافر العابدين ، ويعرض عبر منصة “شاهد VIP” الإلكترونیة.

وتعمل نيللي كريم حاليًا على تصوير مشاهدها فى فيلم “العميل صفر”، للمخرج محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة أكرم حسني، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد من الفنانين ، وإخراج محمد سامي.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كان مسلسل “بـ100 وش” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.