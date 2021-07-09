فيديو.. هجرة عائلة أمير يزبك إلى كندا هربا من الأوضاع اللبنانية

المستقلة/- منى شعلان/ وثق الفنان اللبناني أمير يزبك، من خلال فيديو مصور هجرة زوجته وأولاده الثلاثة نهائيًا إلى كندا، هربا من الذل والفساد بوطنهم لبنان على حد قوله.

وأظهر الفيديو بكاء أولاده قبل لحظات من التوجه إلى المطار، معربًا عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في لبنان، متوجهًا باللوم إلى كل من كان السبب بهجرتهم.

كما نشر أمير يزبك صورة لعائلته اثناء وصولها الى كندا، وعلّق بالقول “تمّت المهمة. هرباً من الذل والفساد والجوع والرصاص الطائش والوقوف في طوابير الذل والمحسوبيات وقطع الكهرباء والماء ومولدات الاشتراك وعجقة السير ، وزعيمك وزعيمي والاغتيالات والانفجارات والرشوات في جميع الدوائر الرسمية. والمنهج التعليمي القديم والفاشل والبنية التحتية التي تقتل الناس على الطرقات وتلوث البحر والجو”.

وأضاف “وأخيراً! عائلتي وصلت إلى أرض الكرامة والاحترام والامان وحقوق الانسان. شكراً كندا وشكراً يا رب. عقبال كل الشعب اللبناني الشريف. عاشت كندا”.

 

 

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