فيديو.. نور عمرو دياب هل تشبه ميجان ماركل؟

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت نور نجلة الفنان المصري عمرو دياب، مقطع فيديو لها عبر حسابها على التطبيق الشهير ‘تيك توك” وهي تشبه نفسها بدوقة ساسيكس ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري.

حيث ظهرت نور دياب خلال الفيديو وهي تتحول إلى ميجان ماركل، في إشارة منها إلى أن ملامحها تشبه الأخيرة إلى حد كبير.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشرته نور عمرو دياب، وشددوا على أن الشبه بين الاثنتين كبير جدا، فيما اعترض البعض على هذا التشبيه.

فى سياق آخر تحدثت نور مؤخرًا، عن العديد من الأمور المتعلقة بحياتها الخاصة وكذلك والدها، ووالدتها الفنانة شيرين رضا، وحبيبة والدها السابقة الفنانة دينا الشربيني، من خلال الأسئلة التي طُرحت عليها من قبل الجمهور عبر إنستغرام.

وأكدت نور بأنها تحب دينا الشربيني كثيرًا، ووصفتها بأنها شخصية رائعة ولطيفة، مؤكدة في الوقت نفسه، أن علاقتها بوالدها جيدة، قائلة: إنه أكثر أب مجتهد أعرفه حتى الآن، أجده دائمًا حينما أحتاج إليه، إنه مصدر إلهام بالنسبة لي والعديد من الآخرين، أنا محظوظ به، أحبه من كل قلبي”.

أما فيما يتعلق بعلاقتها لوالدتها الفنانة شيرين رضا، فقالت بأنها أفضل صديقة لها، وتحبها تماما حتى الموت، وستفعل أي شيء لها، وهي تفتقدها كثيرًا.

وردًا على سؤال حول عدم وجودها برفقة عبدالله وكنزي ابني عمرو دياب، من زوجته الثانية زينة عاشور في دبي، فقد قالت: “صدقوني أحب كثيراً أن أتواجد معهما، ولكن كما قلت في السابق أنا في بريطانيا وهناك إغلاق عام”.

كما نفت نور عمرو دياب نيتها دخول مجال الفن واحتراف الغناء، وقالت إنها ليست مغنية، وإن أختها جنا هي فقط المغنية في العائلة، وكشفت عن حبها للرقص، وأنه هوايتها الفنية الوحيدة.