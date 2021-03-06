فيديو.. نورا فتحي أول عربية تتخطى المليار مشاهدة على يوتيوب

المستقلة/- منى شعلان/ أطاحت المغنية والراقصة الهندية ذات الأصول المغربية “نورا فتحي” ، بحلم مواطنها سعد لمجرد فى الانضمام لموسوعة جينيس للأرقام القياسية وحصوله على لقب أول فنان مغربي وعربي يتجاوز المليار مشاهدة على اليوتيوب بأغنيته الشهيرة “أنت معلم” .

حيث تفوقت نورا فتحي، على حملة المليار مشاهدة لفيديو كليب أغنية “أنت معلم” لسعد لمجرد،والذي أطلقها مؤخرا من أجل زيادة مشاهدة أغنيته، وحصدت لقب أول امرأة عربية أفريقية تصل إلى المليار مشاهدة على موقع الفيديوهات “يوتيوب” بأغنتيها “دلبار” والتى قدمتها خلال مشاركتها فى الفيلم الهندى الشهير Dilbar منذ عامين.

وشاركت نورا فتحي ، جمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بمقطع فيديو و صوراً من إحتفالها بهذا اللقب برفقة عدد كبير من أصدقائها ومحبيها، وكتبت قائلة: “يا لها من مفاجأة مذهلة .. شكراً يا رفاق اليوم أصبحت أول امرأة عربية أفريقية تحصد مليار مشاهدة على موقع يوتيوب ولم يكن باستطاعتي فعل ذلك بدون حبكم ودعمكم..ممتنة للأبد.. والمزيد قادم في المستقبل”.

نورا فتحي هي راقصة وممثلة وعارضة ومغنية ومنتجة أغاني كندية من أصول مغربية تعمل في السينما الهندية،وكان أول ظهور لها في سينما بوليوود من خلال فيلم زئير: بُبُور سونداربانس (Roar: Tigers of the Sundarbans) حازت على شهرة واسعة في سينما تيلوجو بأدائها لرقصات في أفلام هندية مثل المزاج (Temper)، باهولبالي (Baahubali) و كيك 2 (Kick 2).

وشاركت في بطولة العديد من الأفلام الهندية التي كسرت حواجز الإيرادات، آخرها فيلمها البوليوودي راقصة الشارع أو Street Dancer، الذي شاركت في بطولته مع النجم الهندي العالمي فارون داوان، بجانب شهرتها في الداخل المغربي بمشاركتها الغناء مع الفرقة المغربية العالمية “فناير”.