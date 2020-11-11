فيديو.. نشوى مصطفى توجه رسالة للجمهور من أمام المستشفى بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/ منى شعلان/ طمأنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى ، جمهورها ومحبيها ، على آخر تطورات حالتها الصحية ، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، وعزلها بإحدى مستشفيات القاهرة.

حيث خرجت نشوى مصطفى، فى فيديو لايف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من أمام المستشفى أثناء خروجها وبعد شفائها من فيروس كورونا، موجهً الشكر للأطباء والممرضين، قائلة: دخلت هنا وأنا بموت بفضل دعوتكم وفضل الملائكة اللى هنا والدكاترة الحمد الله”.

وأضافت :” لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر، من الموت للحياة، بفضل الله ودعوات حضراتكم والله، وبفضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية واطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة”.

وقال أحد أطباء نشوى مصطفى خلال الفيديو: إنها عندما دخلت المستشفى كانت تُصارع الموت، فنسبة الأوكسجين كانت ضعيفة جدا في جسدها والفيروس كان في مرحلة نشاط كبيرة، ولكن تم احتواء حالتها بمساعدة فريق الأطباء والتمريض وجميع العاملين.

وقال طبيب آخر : “اللي حصل ده يعتبر إنجاز من الإنجازات اللي ربنا من علينا بيها، أستاذة نشوى دخلت المستشفى هنا وكانت بتصارع الموت، الأكسجين كان قليل، والمرض كان في حالة نشاط”.

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى، كانت قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم الأربعاء 4 نوفمبر، ثم استنجدت بوزارة الصحة والسكان عندما اشتدت عليها الأعراض، واستجابت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد، وأوصت بنقلها بشكل عاجل لمستشفى العجوزة، حيث أقامت هناك نحو 7 أيام ، حتى تم شفائها تماما.