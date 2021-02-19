فيديو.. نانسي عجرم تروي موقف طريف تعرضت له

المستقلة/- منى شعلان/ روت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، موقف طريف تعرضت له أثناء احيائها حفلا غنائيا فى ستاد القاهرة بمصر في العام الماضي.

وقالت عجرم، في مقابلة على شبكة CNN، قائلة: “زي الأيام دي من سنة كنت في حفلة في استاد القاهرة بمصر والحفلة كانت بالإستاد، وكان في حوالى 100 ألف شخص في الاستاد سمعاهم ومش حاسة برجلي وأنا ماشية من الصوت، وقعدت أبص على المنظر ولأول مرة أحس إنى ميسى أو رونالدو”.

وتابعت: “لأول مرة فكرت في لاعبي الكرة.. إزاي بيقدروا يركزوا ويلعبوا وسط الكمية دى من صوت واحد وحماس واحد، ومش عارفه إزاي اللعيبة بيقدروا يركزوا وهما سامعين أصوات هذا العدد من الجماهير “.

في سياق آخر ، انتقدت نانسي عجرم خلال اللقاء، عدم وجود قوانين صارمة لحماية المرأة في البلاد العربية من العنف، الذي وصفته بـ”المعيب”، وأكدت أنها ليست ضد “المجتمع الذكوري، الذي ينبغي أن يكون سنداً للمرأة على مبدأ الحقوق المتساوية”.

وتابعت: “لا يمكنك منع الشعب من أن يثور”، لكنّها تمنّت أن لا تضل هذه الثورات هدفها، وتتحول إلى “تخريب”، مؤكدة تمسكها بالأمل.

وحول الأوضاع في بلدها، قالت عجرم: “لبنان متعب، ولكن التغيير يبدأ منّا كشعب، حينما يكون ولاؤنا لوطننا، وليس لجهة أو فئة معينة.”

واعتبرت الفنّانة اللبنانية، أن من أهم الأولويات لحكوماتنا هي بناء الثقة، وخلق الإحساس بالأمان لدى أطفالنا وشبابنا في كل مناحي الحياة، لكي يكونوا قادرين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وهذا ما نطلبه كلبنانيين أن يتم تلبية متطلباتنا في بلدنا، فنحن لا نريد الهروب.

 

 

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