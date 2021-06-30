فيديو.. ميساء مغربي تكشف عن مرضها وسفرها للخارج

المستقلة/- منى شعلان/ تمر الفنانة المغربية ميساء مغربي، بأزمة صحية تستدعى سفرها إلى الخارج، وفقاً لتصريحات تليفزيونية لها.

وقالت ميساء إنها أجلت إطلاق خط الأزياء الخاص بها بسبب ظروفها الصحية، مؤكدة أنها خرجت مؤخرًا من أحد المستشفيات بعد تلقيها العلاج.

لم تكشف ميساء عن تفاصيل حالتها الصحية، واكتفت بالإشارة إلى تقبلها لأي ابتلاء تمر به، موضحة استعدادها للسفر إلى ألمانيا في رحلة علاجية.

أوضحت ميساء مغربي أن الهدف من رحلتها العلاجية الاطمئنان على صحتها ومعرفة طبيعة مرضها، مؤكدة أن الأمر لا يستدعي قلق محبيها، وأنها تتمنى أن تمر تلك الأزمة بخير.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميساء مغربي، كان مسلسل “كنا أمس” الذي عُرض في أبريل 2020 ، وشارك في بطولته خالد أمين وميساء مغربي وابراهيم الزدجالي وشيماء سبت وحسين المهدي ومحمد العلوي، ومن تأليف يوسف إبراهيم وإخراج محمد جمعة.