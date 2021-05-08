فيديو.. منى زكي تكشف سبب عدم مشاهدة ابنتها أعمالها الفنية

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية منى زكي، سبب عدم ظهورها في برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك، موضحةً أنه حاول قبل ذلك أن يستضيفها ولكنها علمت بالمقلب.

وأوضحت منى خلال لقاء لها، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة “الراديو 9090″، قائلة: “رامز من أصحابي، وحظي كويس أن عمره ما وقعني، سعات بحس، وبفلت منه، ومرة هو وأحمد اتفقوا عشان يوقعنوني في مقلب وربنا نجدني منه”.

من ناحية أخرى كشفت منى زكى عن رأي زوجها الفنان أحمد حلمي في شخصية “هنا” التي تجسدها في مسلسل “لعبة نيوتن”، قائلة: ” بعد ما يشوف الحلقات كان بيبرق لي، وأول ما يخلص مشاهدة ألاقيه بصلي كده، فسأله فيه إيه يقولي كويس.. وكانت التبريقة هي أول رد فعل له”.

وعن رأي ابنتها “لي لي” قالت: “لا تشاهد المسلسل، لكن تتابعه من خلال أصدقائها، ومرة وهي صغيرة رأتني في مشهد وأنا بعيط، فبقت تخاف تتفرج علي، وهي مبسوطة بالمسلسل وتوصل لي رسائل أصحابها ورد فعلهم عليه”.

وفي السياق ذاته، تشارك الفنانة منى زكي في المارثون الرمضاني 2021، بمسلسل “لعبة نيوتن”، الذي حقق كثير من النجاحات فور عرضه على قناة dmc.

ويشار أن مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة الفنانة منى زكي والفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.