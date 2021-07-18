فيديو.. مطرب سعودى يتهم نانسي عجرم بالسرقة

المستقلة/- منى شعلان/ قال الفنان السعودي هيثم الشاولي إنه فوجيء بالعديد من الاتصالات من الوسط الفني والمعارف والأصدقاء، ومن ضمنهم الشاعر د. عماد زيور كاتب أغنيته “اسكندرية” تفيد بأن أغنية نانسي عجرم الجديدة “حاجات خصوصية” تحمل نفس اللزمة الموسيقية لأغنيته التي نفذها منذ أكثر من عامين، وتم تصويرها فيديو كليب.

وأضاف الشاولي: “بالنسبة لي، هذا الموضوع لا يشكل أي أهمية ولكن استغربت بسبب تصريحات حمدي صديق ملحن أغنية نانسي عجرم “حاجات خصوصية” بأنه ينكر صلة معرفته بى، وهذا غير صحيح فنحن على معرفة منذ فترة زمنية طويلة، كما أن شاعر الأغنية أحمد شتا من أصدقائي وعلى تواصل مستمر، ومتابع لكل أعمالي الفنية، كما أن الموزع الموسيقي محمد مصطفى أعرفه جيدًا، وقد وزع لي أغاني كثيرة، ومن أشهرها “أحلى الأشواق”.

وقال شاولي في بيان إعلامي: “اعتبارًا لكل هذه المعطيات أجد أنه لا داعى أن ينكر الملحن حمدي صديق معرفته بي في سبيل أغنية، أما بالنسبه للملحن المطرب مصطفى شوقى ملحن أغنية “اسكندرية” والموزع مايكل جمال فأترك لهم الحرية في إثبات حقوقهم القانونية”.

وكان حمدي صديق ملحن أغنية نانسى عجرم “حاجات خصوصية” نفى في تصريحات صحفية معرفته بالفنان هيثم الشاولى، وقال إنه لا يعرف شيئا عن أغنية إسكندرية.

يشار إلى أن الفنان والطبيب السعودى هيثم الشاولي ظهر فى جيل التسعينيات واستمر حتى ٢٠٠٥، وتوقف بعدها عن الغناء وانشغل فى مهنة الطب وكتابة المقالات الطبية، بإلاضافة إلى الإنتاج الفني، وتأسيس أول معهد لتعليم الموسيقى بجدة، ومع الانفتاح الفني في السعودية قرر العودة والرجوع للغناء عام ٢٠١٨ بإصدار البوم جديد “أول رومانسيات” الذي يحتوى على 14 أغنية، وتم تصوير معظم أغاني الألبوم الجديد، وتذاع عبر قناة مزيكا حصريًا.