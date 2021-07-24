فيديو.. مروان خوري: لم أتزوج والزفاف في هذا الموعد

فيديو.. مروان خوري: لم أتزوج والزفاف في هذا الموعد

المستقلة/- منى شعلان/ نفى الفنان اللبناني مروان خوري الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة بشأن احتفاله بزواجه مساء أمس، وذلك بعد ظهور صور وفيديوهات له من احتفالات مع حبيبته.

وعبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أوضح مروان خوري أنه لم يتزوج بعد، مشيرا إلى أن بعض الأصدقاء أقاموا سهرة بالأمس على شرف خطيبته.

وكتب في تغريدة له: “أودّ أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم اتزوج رسمياً بعد وأن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي”.

وكشف مروان خوري عن تحديده شهر سبتمبر المقبل للاحتفال بزواجه قائلا: “الزواج سيكون خلال شهر أيلول إن شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر”.

اودّ ان اوضح للمحبين وللصحافة الكريمة انني لم اتزوج رسمياً بعد وان سهرة البارحة اقامها لنا اصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي وان الزواج سيكون خلال شهر ايلول انشاءالله ولكم مني كل الحب والشكر 😊🙏 — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) July 24, 2021

وظهر مروان خوري مع خطيبته في بعض الصور والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سهرة مع بعض الأصدقاء يحتفلون بتقطيع قالب من الحلوى مكتوب عليه “عريس وعروسه”، وظهرت خطيبته ترتدي تاجا من الورود على رأسها وتمسك باقة أزهار.

وتحدث مروان خوري عن عروسه في تصريحاته وقال إنها من خارج الوسط الفني،موضحا أنها ليست من معجبينه ولكنها تفهمه وتفهم موسيقته.

وكشف إن الانسجام العاطفي حدث بينهما بسبب التفاهم وحبها لشخصيته وموسيقاه، ولا يشترط أن تعتبره نجما ولكن يرى من المهم أن تكون زوجته محبة لعمله وموسيقاه.

وحكى مروان خوري أنه يعيش قصة حب مع فتاة من “غير دين”، وأنه سيتزوج مدنيا، مؤكدا أنه شخص مسيحي مؤمن، لكنه لا يدخل في التفاصيل الدينية، وعندما سيتزوج سيكون مدنيا، وفكرة أن حبيبته “من غير دين” متناسب مع شخصيته لأنه في النهاية يهمه الإنسان، وفي النهاية في لبنان على الجميع أن يكون متداخل بكل الطوائف.

وفي سياق آخر طرح مروان خوري مؤخرًا ديو غنائيا مع الفنانة العراقية، أصيل هميم بعنوان “حكاية حب” كلمات د. يوسف سليمان، الحان محمود عيد، توزيع اليكساندر ميساكيان، ميكساج روجيه ابي عقل، والأغنية باللهجة الخليجية.”