فيديو.. محمد منير يفوز بجائزة “GQ MiddleEast” لعام 2020

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري محمد منير، عن فوزه بجائزة بجائزة أسطورة الشرق الأوسط لعام 2020 عبر الموسيقى والأفلام، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر محمد منير، صورة له، وكتب عليها قائلًا: “محمد منير هو الفائز بجائزة GQ MiddleEast Legend لعام 2020 عبر الموسيقى والأفلام، كان يمثل قوة ثقافية لما يقرب من نصف قرن، ساحرًا مصر بابتسامة خجولة الآن، الرجل الذي غير كل شيء ووحد الصوت الحقيقي للأمة على وشك أن يبدأ عمله التالي”.

وفي سياق متصل، طرح محمد منير، اليوم الأربعاء، البرومو الرسمي لألبومه الجديد “باب الجمال”، استعدادًا لطرح أول أغنية منه ليلة رأس السنة ، وهى أغنية الألبوم التى تحمل إسم “باب الجمال” ، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر اسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ويحتوي الألبوم على أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهم: “فينك يا حبيبي” من كلمات والحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع امير محروس و”أنا رايق” كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي و”زوق” كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا ، و “مسألة السن” من كلمات صلاح فايز والحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا ، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.

ويذكر أن محمد منير ، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية ، استدعت خضوعه لبعض الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على صحته.

كانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت بيانًا كشفت فيه عن حالة الكينج محمد منير الصحية، مشيرة إلى أنه خرج من المستشفى مؤخرًا وصحته جيدة ويتواجد حاليًا في منزله.

وأشارت المهن الموسيقية إلى أن محمد منير دخل إلى المستشفى بعد أن أجرى بعض الفحوص الطبية ثم توجه إلى منزله ولم تستدع حالته الصحية نقله إلى العناية المركزة.