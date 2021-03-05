فيديو.. محمد منير يطلق “زوق” ويحصد 40 ألف مشاهدة

المستقلة/- منى شعلان/ أطلق النجم محمد منير ، اليوم الجمعة أحدث أغانيه بعنوان “زوق” وهي الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد “باب الجمال”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من 41 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

أغنية “زوق” من كلمات الشاعر مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا.

وكان محمد منير طرح عددا من أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل اسم “باب الجمال” والاغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها.

كما طرح “فينك يا حبيبي” من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و”أنا رايق” من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.