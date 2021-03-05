فيديو.. محمد منير يطلق “زوق” ويحصد 40 ألف مشاهدة

المستقلة/- منى شعلان/ أطلق النجم محمد منير، اليوم الجمعة أحدث أغانيه بعنوان “زوق” وهي الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد “باب الجمال”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من 41 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

أغنية “زوق” من كلمات الشاعر مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا.

وكان محمد منير طرح عددا من أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل اسم “باب الجمال” والاغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها.

كما طرح “فينك يا حبيبي” من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و”أنا رايق” من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

قرار قضائي يحدد ورثة مارادونا

اخر الاخبار

فيديو.. محمد منير يطلق “زوق” ويحصد 40 ألف مشاهدة

اخبار العراق

الدوري العراقي.. الترتيب بعد الجولة 22

اخر الاخبار

فيديو.. فنانة مصرية تنفي شائعة وفاتها

اخر الاخبار

فتح تقرّ بضرورة وحدة الصفّ ومواصلة النضال الدبلوماسي

رياضية

هل يشارك بنزيما في ديربي مدريد؟

اخر الاخبار

“أوقفوا اردوغان” ..شعار لحملة إعلانية في نيويورك

اخر الاخبار

“أوقفوا اردوغان” ..شعار لحملة إعلانية في نيويورك

اخر الاخبار

مشهد نادر..قنوات البندقية بلا مياه

اخبار الاردن

ولي العهد الأردني : القدس قضية شخصية للهاشميين

اخبار الاردن

الأردن : مدير يكافئ موظفيه بالذهب

اخر الاخبار

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ71

اخر الاخبار

رسمياً.. طلاق أديل من زوجها بعد عامين على انفصالهما

رياضية

تعديل قاعدة لمسة اليد في كرة القدم

اخر الاخبار

شاهد.. جمهور كاظم الساهر غاضب بعد مطالبته بسداد دَين عليه.. تفاصيل

رياضية

كروس يكشف سبب اتهامه بالنازية

اخر الاخبار

فيديو..المسبار الصيني “تيانوين – 1” يرسل صورا عالية الدقة للمريخ