فيديو.. محمد منير يطرح “فينك يا حبيبي” إهداء لصديقه الراحل

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المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان الكبير محمد منير ، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “فينك يا حبيبي”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت حتى الآن أكثر من 91 ألف مشاهدة فى خلال ساعات قليلة من طرحها.

“فينك يا حبيبي” وهي ثاني اغنيات ألبوم الكينج الجديد” باب الجمال” ،وهي من كلمات وألحان الشاعر عبدالعزيز زين العابدين، توزيع أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية: فينك يا حبيبي يا دنيتنا.. قاسية الأيام فين ودتنا.. والطير الرايح لبلادك حامل رسايل دمعتنا..مع قمر الليل بيك بنساهر.. حبك في قلوبنا مالوش أخر.. ما أحلى غرامنا وعشرتنا.. فينك يا حبيبي يا غربتنا.. يا طير يا مروح في المغرب.. روح قول لحبيبي تعالى قرب.. سنين وقلوبنا بتتعذب احكيله وأوصفله حالتنا..بعدك يا حبيبي جننا مش قادرين نصبر نستنى.. لو كنا طيور كنا رحلنا ونعيش وياك باقي عمرنا”.

وتعتبر “فينك يا حبيبي” من الأغاني التي يعيد منير تقديمها وإحيائها من جديد ضمن مشروع بدأه منذ سنوات، فالأغنية واحدة من أشهر أغاني المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة، ويعتبر منير هذه الأغنية بمثابة رسالة حب وتقدير وتخليد للغائب الحاضر الفنان بحر ابو جريشة، كما أن منير أعلن عن إهداءه هذه الأغنية أيضا لروح صديق عمره وزوج شقيقته وابن عمته ومدير أعماله الراحل محمود أبا زيد الذي حلت ذكراه الأولى من أيام قليلة.

وضم ألبوم محمد منير الجديد 5 أغاني، وهى “باب الجمال” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل، و”فينك يا حبيبي” من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و”أنا رايق” كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و”زوق” كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز وتوزيع رومان بونكا، و”مسألة السن” من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

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