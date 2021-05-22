فيديو.. محمد عساف يهدي بلاده أغنية “احنا الفلسطينية”

المستقلة/- منى شعلان/ أطلق الفنان محمد عساف أغنية جديدة بعنوان “احنا الفلسطينية” لدعم بلاده ، حيث نشر مقطع فيديو قصير من الأغنية عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وعلق عساف قائلاً:” احنا الفلسطينية” أقدم لكم هذه الأغنية،كمساهمة بسيطة مني و هدية لأبناء شعبي و كل جمهوري في كل مكان هذه الأغنية لن تٌرفع على قناتي الرسمية على اليوتيوب، بسبب محاربة اليوتيوب للمحتوى الفلسطيني في هذه الفترة.

أقدم لكم هذه الأغنية،كمساهمة بسيطة مني و هدية لأبناء شعبي و كل جمهوري في كل مكان.

هذه الأغنية لن تٌرفع على قناتي الرسمية على اليوتيوب، بسبب محاربة اليوتيوب للمحتوى الفلسطيني في هذه الفترة.https://t.co/Wlaegs2rhS#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah #Palestine #فلسطين pic.twitter.com/tKgQaAzhf3 — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 22, 2021

وتقول كلمات الأغنية:

الله معانا و مقوينا إحنا الفلسطينية

الله معانا و مقوينا إحنا الفلسطينية

وبعون الله ما ذلينا مرفوع المعنوية

الله معانا ومقوينا احنا الفلسطينية

وبعون الله ما ذلينا مرفوع المعنوية

لو هدوكي رح نبنيكي بصمود وعزم رجالك

بدمي وروحي نفديكي يا قدس بترخص كرمالك

غزتنا قالت كلماتها تمووت وما تنقص عزتنا

رايات النصر رأيتها ثورتنا شعلة مضوية

الله معانا ومقوينا احنا الفلسطينية

يا عدوي زيد بطغيانكم حتما من ارضي حتزول

قصفك تدميرك اجرامك من عزيمتنا ما هتنول

هبينا الضفة والداخل عن أراضينا ما بنتنازل

يا شيخ جراح بتتساهل نتقدم كلنا فدائية

الله معانا ومقوينا احنا الفلسطينية

وحياة أوجاعك يا امي

وحياة دموع الاطفال لو هالارض ارويها

بدمي ما ارضى بحكم الاحتلال بكفي

العالم شايف ساكت نزف جروحي وصامد

لو ضميرهم شمس وغابت احنا ضميرك يا حرية

الله معانا ومقوينا احنا الفلسطينية

وفى وقت سابق نشر محمد عساف مجموعة من صور الشهداء الذين رحلوا إثر العدوان الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين في منطقة الشيخ جراح وقطاع غزة.

وعلق على الصور: “شهداؤنا الأقمار احفظوا أسماءهم وابتساماتهم، تذكروا أنه كانت لهم أحلام ومخاوف وهوايات وأشياء يحبونها وأشياء يكرهونها، قتلهم أعداء الإنسان والحرية والجمال لن ننساكم”.

يشار إلى أن محمد عساف طرح مؤخرا أغنية “أمل إصرار حياة” من كلمات نزار فرانسيس، موسيقى ميشيل فاضل، إخراج مروان أسعد.