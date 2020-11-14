فيديو.. محمد رمضان يشعل حماس جمهوره على أنغام “يا حبيبي” فى دبي

المستقلة/ منى شعلان/ نشر الفنان المصرى محمد رمضان ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو يستعرض فيه أكبر نافورة راقصة فى العالم.

وعلق رمضان، على الفيديو قائلًا: “من زيارتى لمشاهدة أكبر نافورة راقصة فى العالم وهى ترقص على أنغام آخر أغنياتى يا حبيبى”.

وقد طرح الفنان محمد رمضان أغنية يا حبيبى، مؤخراً وتم تصويرها فى دبى، بالتعاون مع المطرب العالمى ميترى جيمس، وحققت نجاحًا كبيرًا.

كما يستعد الفنان محمد رمضان لخوض الموسم الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى”، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، رياض الخولي، صبري فواز، سيد رجب، إيمان العاصي، منذر رياحنة، ضياء عبد الخالق ،و من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإنتاج سينرجي.