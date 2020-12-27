فيديو.. محامي أصالة يفجر مفاجأة بشأن طلاقها من طارق العريان

المستقلة/ منى شعلان/ على الرغم من إعلان الفنانة السورية أصالة نصري، إنفصالها عن زوجها السابق المخرج المصرى طارق العريان منذ عام تقريباً ، إلا أن الطلاق لم يتم بشكل رسمي إلا منذ أيام قليلة.

حيث كشف محمد فهمي محامي الفنانة “أصالة”، أن طلاق الفنانة السورية من طارق العريان ، تم رسميًا في 15 ديسمبر 2020، وليس كما يعتقد الجميع أنه تم منذ حوالي عام.

وقال محامي “أصالة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “ET بالعربي”، “الطلاق تم رسميًا في 15 ديسمبر لعام 2020، وسبب التأخير في الطلاق محامي أستاذ طارق العريان بسبب أنه كان معاه كل الأوراق الخاصة بأصالة، وكان في نوع من الإهمال من جانب طارق كان بيرد مرة علينا و10 لاء”.

وتابع: “أصالة هى اللي سعت للطلاق وللإجراءات إنها تتم بشكل كامل وقدرنا نقدم طلبات لوزارة العدل من موافقة ورغبة أصالة بالطلاق، وكان عندها حرص في تسريع الأمور على قدر المستطاع”.

وفى وقت سابق، أعربت الفنانة أصالة نصري عن حزنها من صورة لطليقها طارق العريان برفقة خطيبته الجديدة نيكول سعفان عارضة الأزياء ، حيث نشرت أصالة ، الصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت قائلةً: “هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق”.

وأضافت : “فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران”.

وتابعت: “الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصّورة مو عادية.. وموقادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر، ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير أنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب”.

واختتمت قائلةً: “سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري”.