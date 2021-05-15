فيديو.. “مبلغ صادم” أحلام الشماسي تكشف قيمة فاتورة هاتفها الشهرية

المستقلة/- منى شعلان/ تحدثت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي بعفوية عن حياتها الفنية والشخصية خلال استضافتها ببرنامج “كاربول كاريوكي” مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي.

وخلال الحلقة، كشف بريدي فاتورة هاتف النجمة الاماراتية، لافتاً إلى أنها وصلت قيمتها إلى 3 الآف دولار خلال 3 أيام فقط، لتعلق أحلام على الأمر بدلع قائلة: “أول مرة صراحة أعرف أن زوجي مبارك الهاجري ما يحبني كلمني فقط بـ3 آلاف دولار خلال 3 أيام ولكن أنا أحلام أستاهل”.

حيث أوضح بريدي أن هذه الاتصالات حدثت أثناء “قصة الحب” بينها وبين زوجها (أبو فهد) بسبب قضائهما وقتا طويلا في محادثاتهما عبر الهاتف.

وتحدثت أيضاً عن فقدانها لفساتينها خلال إحدى حفلاتها قائلة: “تخيلوا أوبرا دبي وأنا بغني يجبولي الشنطة أدور وين الفساتين وبعدين لقيناهم في غرفة واحد من يلي ساكنين بالأوتيل تخايلوا الأوتيل في 4000 غرفة”.

وبطريقة طريفة، طلب وسام رقم خزنتها السرّي لتسارع أحلام وتعطيه رقم في غاية الصعوبة، لتضحك بعدها وتقول: “الرقم ما لح يفيدك ليش بتعرف وين الخزنة وبأي دولة”.

وخلال الحوار، فاجأت أحلام زوجها باتصالها به، وغنت له أغنية “عيوني” من ألبومها الأخير، ليردّ عليها: “الله يسعدها ويطول بعمرها ويخليكي يا حبيبتي انتي”.