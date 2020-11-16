فيديو.. ماذا قال رجل الأعمال أبو هشيمة عن زوجته ياسمين صبري؟

المستقلة/ منى شعلان/ تحدث رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ، خلال برنامج “السؤال الصعب”على قناة “سكاي نيوز عربية”، عن زوجته الفنانة ياسمين صبري ، مشيراً إلى إن الزواج استقرار، وإن كلاهما يُكمل الآخر.

كما أكد أحمد أبو هشيمة أن زوجته ياسمين صبري مناسبة له تماماً، مضيفاً أن إرتباطه منها حقق له الإستقرار الذي يسعى إليه ، مضيفا : ياسمين لايقة عليا في حاجات كتير، أنا أضفت لها حاجات من شخصيتي، وهي أضافت لي حاجات من شخصيتها”.

وفي سياق منفصل، شبه رجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة، قصة نجاحه بـ”الخلطة السحرية”، لافتًا إلى أنه ينتمي لأسرة متوسطة أو أقل من متوسطة، موضحًا أنه رفض العمل كموظف بأحد البنوك، ناصحًا الشباب بتحديد حلمهم والعمل عليه، معلقًا: “مفيش نجاح من غيرفشل، وأنا كنت بعمل 13 ساعة في اليوم”.

وأضاف أنه لم يكن يتملك رأس مال عند بداية عمله، ودخل في مجال التجارة والحديد وحقق أحلامه، معقبًا: “كان لدي إدمان على الصناعة”، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة من ضروريات النجاح بالنسبة للشباب.

وأشار إلى أن دعم الصناعة الوطنية أولوية في مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنه قرر الدخول في السياسة منذ 6 أشهر، وأنه لم يقبل الدخول فيها في وقت سابق؛ لأن الوقت لم يكن يسمح بذلك في وقتها، مؤكدًا أن دور مجلس الشيوخ سيكون فوق التوقعات، وسيمثل إضافة كبيرة في الحياة التشريعية.

ولفت أبو هشيمة خلال حديثه أنه لم يسعى أبدا لتصدر الترند على مواقع السوشيال ميديا، ودعا متابعيه للتركيز على أعماله ومشاريعه بدل التركيز على تفاصيل حياته الشخصية قائلاً:”بقول للناس اللي بتابعني تركزوا في شغلي أكثر من الحاجات الشخصية، لأنه الشغل ده ممكن يفيد شباب كتير”.