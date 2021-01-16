فيديو.. ماجد المهندس يتصدر حديث السوشيال ميديا بسبب “قُبلة”

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المستقلة/ منى شعلان/ تصدر النجم العراقي ماجد المهندس، حديث السوشيال ميديا، بعد حفله الغنائي، الذى أقيم مساء أمس على مسرح مركز دبي التجاري العالمي ضمن مهرجان دبي للتسوق، بمشاركة النجمة اللبنانية نجوى كرم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل ، ولاقت تفاعلاً كبيراً عبر موقع تويتر، كما دشن عدد كبير من محبي النجم العراقي هاشتاغ باسم ماجد المهندس، مشيدين بطريقة التعامل الراقية لنجمهم المحبوب مع من حوله، وبالأخص ما فعله مع إحدى معجباته التى غازلته من خلال وضعية إيموجي “القلب” التي صنعته بيدها، بينما بادلها “المهندس” ذات اللقطة بعدما لاحظ مغازلتها، وأرسل لها “قُبلة”.

و كان لنجم الغناء العراقي مقابلة مع الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، التي قدمت الحفل، وشارك الجمهور عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو للحظة مصافحتهما وتبين حالة الحفاوة الكبيرة التي جعلته يقوم بتقبيل يدها، وأطلق النشطاء على هذا الفيديو تعليق: “الاسم: ماجد المهندس.. الوظيفة: يعامل أيادي النساء معاملة حجر الكعبة”.

كما ألتقي المهندس بالفنانة نجوى كرم ، بعد انتهاء الحفل، وتناقل النشطاء كواليس اللقاء الذى دار بينهما ، حيث بادرت كرم بتقبيل المهندس عند رؤيته، قائلة: “حبيبي إنت حبيبي.. تعالى بوسك”، وما كان من النجم العراقي إلا أن قام بتقبيل يد نجوى كرم، التي عبرت عن سعادتها الغامرة برد الفعل هذا.

وقالت نجوى كرم عبر الفيديو : “انت سيد الذوق وسيد المعرفة والحكمة والآدمية والأخلاق.. إحنا بنكبر فيك”، ليرد ماجد المهندس: “أنا بحبك من قلبي”، فقالت نجوى كرم: “وأنا”.

وتابعت نجوى كرم: “وحياة الله ما بجامل أنا.. وصلت لمرحلة في حياتي ما بشكر ماشي بس لما يقولولي البرنس بقولهن يلا”.

وعن إمكانية جمعهما في تعاون بديو غنائي قال ماجد المهندس: “بتمنى بالنسبة ليا بتمنى”، لترد نجوى كرم: “بتكون بصمة رائعة.. إلي الشرف”.

وحظي ماجد المهندس باستقبال كبير من قبل الجمهور الذي تواجد في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة، حيث أمتعهم بعدد كبير من أجمل أغانيه ومنها: “أوقع لك عقد”، و”يهزك الشوق”، و”أعلن انسحابي”، و”تحبك روحي”، بينما ردد الجمهور مع ماجد المهندس أغنية “تناديك”.

 

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