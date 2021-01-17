فيديو.. لحظة تلقي عبادي الجوهر لقاح كورونا

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المستقلة/ منى شعلان/ شارك الفنان السعودي عبادي الجوهر، جمهوره عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، مقطع فيديو يوثق لحظة حصوله على الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد كوفيد 19، فى المملكة العربية السعودية.

وعلق الجوهر على الفيديو قائلا: “الحمد لله تلقيت قبل قليل الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شكراً سيدي خادم الحرمين الشريفين. شكراً سيدي ولي العهد، وشكراً لكل القائمين على مركز اللقاحات الوطني في السعودية. شكراً أبطال الصحة”.

وفى وقت سابق، أحيا المطرب عبادى الجوهر، أمسية غنائية ضمن سلسلة حفلات تنظمها “الهيئة العامة للترفيه” فى المملكة العربية السعودية، وقال على هامش الحفل
رداً على سؤال ماذا فعلت بك “كورونا”: “بالنسبة لي، أنا رجل بيتوتي فجلوسي بالبيت كان عادياً. ولكن مجرد الإحساس بأنك جالس غصب عنك وليس برضاك هذا بحد ذاته أمر مزعج”. وفقاً لما جاء في موقع البيان.

وأضاف الجوهر: “أتصور أن الكورونا علمت الناس تفادي شوية عادات كنّا نمارسها بشكل يومي.. حيث كنّا نبوس ونحضن ونصافح بعض. وأتصور أننا بعد انتهاء الأزمة الراهنة لن نقوم بهذه الأفعال. كذلك بات الناس أكثر حرصا فنجدهم يهتمون بغسل اليدين ولبس الكمامات وهذا أمر جيد جميل. أما شخصيا فالوقت خلال الأزمة الراهنة كان طويلاً ومكنني من مراجعة بعض الأعمال الغنائية”.

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