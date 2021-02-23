فيديو.. كيف ساهم عادل إمام في تصدر فتاة صينية وسائل الإعلام العربية والعالمية؟

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفتاة الصينية “آسيا” عن سعادتها الكبيرة لاهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية بها، بعد نجاحها في تقليد مشهد للزعيم عادل إمام، من مسرحيته الشهيرة “شاهد ما شافش حاجة”، والذى تم عرضها عام 1976.

وقالت آسيا من خلال فيديو لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”فجأة نلت اهتمام وسائل الإعلام العربية، أعرف ذلك كان بسبب حب الناس للفنان عادل إمام وحبهم لي، فماذا لو استطعت أن أطلع معه على خشبة المسرح وأمثل ذلك المشهد معه، بالتأكيد حينها سأطير من الفرحة”.

وظهرت آسيا خلال الفيديو ، وهي ترقص معبرة عن فرحتها من كثرة اللقاءات والأخبار في عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وأشارت آسيا إلى أن اللقاءات كانت تعقد بالتوقيت العربي، ما سبب مشكلة لها بسبب فارق التوقيت بين الصين والبلدان العربية، حيث صادفت هذه اللقاءات توقيت الفجر في الصين.

وأضافت آسيا أنها تعاني من الخوف، من كل لقاء لها لأن اللقاءات كانت تبث على الهواء مباشرا، وتساءلت “هل سيتحدث المقدم باللغة العامية وماذا سأفعل إن لم أفهم، هل سأنال إعجاب المتابعين، هل سيبدو وجهي سمين؟”.

واختتمت أسيا الفيديو قائلة: “أتمنى أن أستطيع جلب السعادة لأكبر عدد من المشاهدين، وسأستمر في تقليد ومحاكاة الأعمال التلفزيونية والمسرحية المشهورة.. إذا كان لديكم مشهدا تحبونه فلتتفضلوا بإرساله إلى”.