فيديو.. كيف ساهم الزعيم عادل إمام في شهرة الفنان المصري سامي جوهر؟

المستقلة/ منى شعلان/ حلّ الفنان المصري، سامي جوهر، ضيفًا على برنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية “تن تي في” المصرية ، والشهير بشخصية “برعي” في المسرحية الكوميدية “شاهد ما شفش حاجة”، للزعيم عادل إمام.

وتحدث جوهر ، خلال اللقاء عن كواليس دوره الشهير في المسرحية ووقوفه أمام الزعيم قبل 44 عاما ، حيث أوضح أن شخصية برعي ، الأشهر في مسيرته الفنية، ويعتبر العلامة الأبرز في مسيرته ، ولا يزال يتذكره الجميع بسببه ، وذلك بسبب نجاح المسرحية ، و إجادته للدور ، كما جماهيرية عادل إمام لها عامل مؤثر .

وأكد جوهر أن علاقته طيبة بالفنان عادل إمام، كما أن تعامله الإنساني راقي للغاية، مؤكدا أنه لشرف له الوقوف أمامه في عمل فني ، مشيراً إلى أن الزعيم كان يطلق عليه اسم “سامي إمام”، لأنه كان يعتبره فردا من أفراد عائلته.

وعن سبب عدم استمراره في مجال التمثيل وهجرته إلى الولايات المتحدة، أوضح سامي جوهر أنه اتخذ ذلك القرار لرغبته الشخصية في الزواج والاستقرار وتكوين أسرة.

”شاهد ما شفش حاجة” مسرحية كوميدية من بطولة الفنان عادل إمام وعمر الحريري وناهد جبر وبدر نوفل ونظيم شعراوي وسامي جوهر، وتأليف ألفريد فرج وإخراج هاني مطاوع ، تم إنتاجها وعرضها عام 1976.