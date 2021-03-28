فيديو.. “قبل زواجها”.. تعرف على خطيب شام الذهبي ابنة أصالة

المستقلة/- منى شعلان/ علقت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة ، لأول مرة على أنباء خطبتها التي انتشرت خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إعلان أصالة ، عن خبر ارتباط ابنتها شام عاطفيًا، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية موضحة أن موعد الزفاف قد يكون قريبًا.

وفي ظل التكتم الكبير من الأسرة على تفاصيل هذا الارتباط، الذي جاء بعد خبر انفصال شام عن أحد الأطباء قبل أشهر قليلة، ،قالت شام في لقاء مع ET بالعربي إنها سعيدة لتهنئتها على خطبتها، مشيرة إلى أن موعد الزفاف سيكون قريبًا، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق أيضًا، وبحسب ما ذكرته “et بالعربي”،أن شام الذهبي، نشرت صورة لها وهي تمسك بيد خطيبها داخل السيارة، وأشارت إلى حساب خطيبها على إنستغرام، وهو رجل الأعمال المصري أحمد هلال ويعمل عضو منتدب لواحدة من أكبر الشركات في مصر، كما أنه صديق لرجل الأعمال هاني سعد زوج الفنانة التونسية درة.

وكانت الفنانة الفنانة السورية أصالة، حلت ضيفة في برنامج “سهرانين”، الذي يذاع عبر فضائية “ON” ويقدمه الفنان أمير كرارة، حيث كشفت عن العديد من الجوانب الشخصية والعائلية.

وتحدثت أصالة عن علاقتها بابنتها شام فهي الأقرب إليها في الشخصية من بين أبنائها: “شبهي في شخصيتي في الثقة والإصرار والعزيمة والطاقة وأشياء كتيرة.. حتى لو في الأشياء العكسية بنكمل بعض”.

وكشفت عن زواج ابنتها “شام” قريبًا لكنها لم توضح هوية الشاب المرتبطة به: “هتتجوز قريبًا والشاب اللي بتحبه أنا كمان بحبه كتير.. وإن شاء الله يكون مثل ما بتوقع”.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان “الفرق كبير” وهي من ألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.