فيديو.. فنانة مصرية تكشف سبب اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب

المستقلة/ منى شعلان/ فاجأت الفنانة المصرية مي فخري، الفترة الماضية، جمهورها باعتزالها التمثيل ، وارتدائها الحجاب بشكل نهائى ، كما قامت بحذف جميع صورها الجريئة، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكشف مي حينها السبب الحقيقى وراء هذا القرار المفاجئ ، ولكنها قررت أن توضح الأمر اليوم ، من خلال فيديو بثته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، أوضحت من خلاله أن المولى عز وجل أنعم عليها بكل شيء ، ولا ينقصها شئ ، ولا تحتاج أكثر من ذلك ، لذلك قررت أن تحافظ على هذه النعم بطريقتها.

وأشارت إلى أنها وجدت راحتها فى انشغالها بنفسها ، واهتمامها بذاتها أكثر ، دون النظر إلى الآخرين وحديثهم ، مؤكدة أنها فى الوقت الحالى تعيش حياة هادئة بعيداً عن ضغوط العمل الفني .

وأكدت فخري أن الحجاب ليس عائقا لها فى ارتداء ما تريد ، لافتة إلى أن ملابسها عصرية وفى الوقت ذاته بها بعض من الحشمة بما يتماشى مع حجابها ، كما أعربت عن سعادتها بحياتها الجديدة ، وشعورها بالراحة التامة دون أن يضايقها أحد.

‏مي فخري ممثلة وعارضة أزياء مصرية، بدأت حياتها موديل في الإعلانات ثم اتجهت للتمثيل شاركت في عدد من الأعمال منها “نصيبي وقسمتك 3” في حكاية “براد شاي”و”حكايات بنات 3” وقدمت دور “فريدة النشار”في مسلسل “هبة رجل الغراب”.

يشار إلى أن آخر أعمال مي فخري مشاركتها في مسلسل “أفراح إبليس” الجزء الثاني بطولة جمال سليمان ومحمود عبدالمغني وصابرين ومنة فضالي وإيمان العاصي وأحمد صفوت وكمال أبورية ومحمود الجندي وعفاف رشاد وهنادي مهنا، تامر ضيائي ونادية رشاد وضياء الميرغني وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج لؤي عبدالله.