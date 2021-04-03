فيديو.. فنانة شابة تعلن زواجها من سعد الصغير وتهاجم زوجته الأولى

المستقلة/- منى شعلان/ فجرت الفنانة الشابة برلنتي عامر مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان زواجها من المطرب الشعبي سعد الصغير، موضحة أنها تعاني من هجوم حاد من قِبَل زوجة سعد الأولى.

ونشرت برلنتي مقطع فيديو لسعد الصغير يوجه خلاله رسالة تهنئة لها، قائلًا: “برلنتي، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وانتي طيبة ويارب نبقى مع بعض السنة الجاية وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي.. أنتي وش السعد عليا أنتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم”.

وعلقت برلنتي على الفيديو قائلةً: “ربنا يخليك ليا يا جوزي.. على العموم الست المحترمة اللي انا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولي بتبعت ناس تشتمني علي العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا حسبي الله ونعم الوكيل”.

من ناحية أخرى حرص سعد الصغير على تهنئة زوجته الأولى في عيد ميلادها، مؤخراً موجهًا لها رسالة حب وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، قائلًا:”زوجتي وحبيتي وعشرة العمر كل سنة وأنتي بخير وبصحة وبسلامة بمناسبة عيد ميلادك ودايمآ معا طول العمر، وربنا يكرمك ويطول في عمرك ودايما في حياتنا يارب”.

وفي وقت سابق، حل الفنان سعد الصغير ضيفًا على الإعلامي نزار الفارس، في برنامج “مع الفارس”، المُذاع عبر شاشة “الرشيد” الفضائية، وأثار سعد جدلاً واسعًا بسبب تصريحاته عن مطربي المهرجانات.

وتحدث سعد خلال اللقاء، عن رأيه في هذا النوع من الغناء، قائلًا: “واكلين الجو، والمهرجانات عمرها ما تاخد البساط من أي مطرب شعبي، هما ليلهم ملعب وأحنا لينا ملعبنا”.

وأضاف: “أغنية بنت الجيران بـ2 جنيه، واحنا الأغنية عندنا بـ70 ألف جنيه، ولو سألت شاكوش وبيكا هيقولوا سعد الصغير عم الشغلانة”.