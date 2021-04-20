فيديو.. فايز المالكي يتصدر حديث الجمهور بعد وصلة رقص مع أسيل عمران

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر هاشتاغ باسم الفنان السعودي فايز المالكي قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالسعودية، بعد انتشار مقطع فيديو له برفقة مواطنته أسيل عمران وهما يرقصان على أنغام أغنية “شوقر دادي”، ضمن أحداث مسلسل ” ممنوع التجول” والذى يعرض فى سباق رمضان الحالى.

وتسبب هذا المشهد فى إثارة الجدل بشكل كبير ما بين استنكار البعض رقص المالكي بهذا الشكل غير أن البعض اعتبروا المشهد لا يليق به ولا بسنة ومكانته، بينما رأى البعض أنها مرتبطة بالشخصية ودوره الذي يجسده ، وأن المشهد يبدو طريفًا وكوميديًا كون مسلسل ”ممنوع التجول“ عمل كوميدي.

ومسلسل ”ممنوع التجول“ هو عمل كوميدي يسلط الضوء على تفاصيل الحياة في المجتمع السعودي بعد تداعيات جائحة كورونا التي أجبرت العالم على العزل، ويقوم ببطولة المسلسل ناصر القصبي وفايز المالكي وحبيب الحبيب وراشد الشمراني وإلهام علي وأسيل عمران وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحميدي وخالد الفراج.

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