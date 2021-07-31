فيديو.. عمرو خالد ينسحب على الهواء بسبب هذا السؤال

المستقلة/- منى شعلان/ انسحب الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد، أثناء استضافته ببرنامج “سؤال مباشر”، أمس الجمعة، المذاع على فضائية “العربية” السعودية، وذلك عند التطرق إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وقام عمرو خالد من كرسي اللقاء الذي كان يتم إجراؤه من داخل منزله في مصر، ونزع ميكروفونه، إلا أنه بعد دقيقتين عاد لاستئناف اللقاء، وطلب من مقدم البرنامج الالتزام بمحاور الحديث عن التسامح والإحسان في الإسلام.

وشدد أنه شارك في التحريض على المظاهرات ضد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وأنه لو عادت السنوات إلى أحداث 25 يناير 2011 لكان اتجه أكثر إلى عالم الروحانيات وابتعد عن المشاركة في السياسة.

ولفت عمرو خالد في البرنامج إلى أنه مر بأحداث صعبة في حياته غيرته بشكل كامل نحو الروحانية، وأنه نادم على الكثير من الأمور في حياته، وأكد أنه نضج ولم يعد “عمرو خالد القديم”، بحسب تعبيره.

واعترف عمرو خالد لبرنامج “سؤال مباشر” بأنه نادم على إعلان الدجاج “فراخ تدخلك الجنة”، الذي قدمه على شاشة التلفزيون قبل سنوات.

وبرر الداعية الإسلامي سبب قيامه بتقديم الإعلان لكي يستطيع الصرف على مشاريعه.

 

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