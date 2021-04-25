فيديو.. عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: كل مصر دعت عليك

المستقلة/- منى شعلان/ فتح الإعلامي المصري عمرو أديب النار على الفنان محمد رمضان بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر والذي رحل عن عالمنا صباح أمس بإحدى المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية على خلفية نزاعه مع محمد رمضان.

ووجه الإعلامي المصري رسالة لمحمد رمضان خلال برنامجه “الحكاية”، قائلاً: “كمل يا محمد انت ماشي في السكة الصح… نفسي تقرأ الكلام اللي مكتوب عنك النهاردة… ربنا يدي كل واحد على قد نيته… ويجعل كل دعاء الناس النهاردة من نصيبك، كل المصريين رفعوا ايديهم في هذه الأيام المباركة ودعوا عليك”.

وتابع: “الله يرحم أبو اليسر وحاجات تانية مفيش مجال اذكرها لك دلوقتي يا محمد يا رمضان… قولنالك خد بخاطر الراجل قبل ما يموت… والمواطن المصري بيقلب في ثانية وأكبر منك وأعظم منك وأنت ملحقتش تعمل حاجة في الوسط الفني… وربنا بيدي كل واحد على قد نيته”.

وعرض عمرو أديب مداخلته الهاتفية مع الطيار أبو اليسر قبل وفاته، واختتم قائلا: “روح اعملي فيديو تاني يا محمد يا رمضان عشان ارفع عليك قضية جديدة”.

ونشبت أزمة بين رمضان وأبو اليسر، بسبب سحب وزارة الطيران ترخيص الطيار مدى الحياة، بعد سماحه للفنان بالدخول مقصورة قيادة الطائرة والتصوير داخلها، ونشر رمضان الصورة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخل أبو اليسر ورمضان في نزاع قضائي طويل، وقضت مؤخرا المحكمة الاقتصادية، بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أبو اليسر، عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد أصدرت حكمها في القضية التي رفعها الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه بـ25 مليون جنيه، لتسببه في فصله من الوظيفة.

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية بالطيار.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار المدني أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران لسماحة للفنان بالتواجد والتصوير في قمرة قيادة الطائرة، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.