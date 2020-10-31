فيديو.. “على طريقة الأفلام” خطوبة الفنانة بشري بختام مهرجان الجونة

المستقلة/ منى شعلان/ احتفلت الفنانة المصرية بشرى ، مساء أمس ، الجمعة بخطوبتها على سالم هيكل مدير مبيعات بإحدى شركات السيارات الكبري، على هامش فعاليات حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.



وكانت بشرى قد صرحت أنها تفاجأت بخطوبتها بعد حفل توزيع ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بالأمر وأن العريس تآمر مع خالد الصاوي وعدد من أصدقائها ليفاجئوها بالأمر.

خطيب بشرى هو صديق طفولتها، وأقيمت الخطوبة منذ فترة في حضور الأهل والاصدقاء ، وقرر الثنائي أن يكون زواجهما من خلال ختام مهرجان الجونة السينمائي،ويشار إلى أن بشرى سبق وتزوجت ولديها أبناء، وهما ليلى وإسماعيل.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة أقيمت في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر وشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.