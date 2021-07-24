فيديو.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لمضاعفات بعد إجراء عملية جراحية يوم السبت الماضي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، قال وائل عبد العزيز: “نقدر نقول إن ياسمين حالتها مستقرة إلى حد ما الفترة دي. والأطباء قالوا لنا إن شاء الله في خلال أسبوع أو 10 أيام بالكتير تبقى في بيتها، هي لسه تعبانة وإحنا لسه محتاجين نطمن عليها أكتر، ومحتاجة وقت. بس نقدر نقول هي الحمد لله بدعاء الناس، واهتمام الدكاترة اللي معاها الحمد لله بقت أحسن بكتير.”

وردا على سؤال “هل تجاوزت مرحلة العناية المركزة؟”، قال: “في كلام طلع إن ياسمين دخلت في غيبوبة، الكلام ده محصلش، هي دخلت عملية، وبعدها في اليوم اللي بعده دخلت عملية تانية، ودخلت بعدها العناية قعدت فترة الأسبوع اللي فات، وابتدت اليومين اللي فاتوا في اوضتها، بس ممنوعة الزيارة عنها، بتاخد أدويتها.”

ورفض عبد العزيز الإفصاح عن تعرضها لخطأ طبي لأهمية التنسيق ما بين نقابة الأطباء والمهن التمثيلية بخصوص هذا الأمر، مؤكدًا أن خروج شقيقته سالمة الأهم خلال الفترة الحالية.

وكان علق الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء، على خروج أحد الأطباء ومتخصص في مجال النساء والتوليد بمنشور يكشف كافة تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، في محاولة منه للدفاع عن زملائه الأطباء، وما قيل عن وقوع خطأ طبي تسبب فيما حدث ومدى وجود شكوى ضده بسبب ما قيل إنه إفشاء لإسرار المرضى، قائلاً: “بالفعل هناك شكوى قدمت ضد الطبيب من أعضاء مجلس النقابة بهذا الشأن.

من جانبه أعلن الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة المصرية، منذ عدة أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نبأ خروجها من العناية قائلاً: “الحمد لله، ياسمين خرجت من الرعاية المركّزة، لكن الأطبّاء المعالجين منعوا الزيارة تماماً مدة أسبوعين خوفاً عليها”.

وأضاف: “الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرارها. أعتذر لكم عن عدم ردّي لكن اعذروني غصب عني”.

ووجه الشكر لكل جمهورها الذي ساندها ودعا لها في مرضها، وقال: “شكراً لكم جميعاً على دعواتكم لها ومشاعركم الطيبة وحبكم… ادعوا لها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة”.