13 مليون مشاهدة لإغنية شاكيرا الجديدة فى 48 ساعة (فيديو)

المستقلة/ منى شعلان/ إحتفلت النجمة العالمية شاكيرا ، بتحقيق فيديو كليب أغنيتها الجديدة GIRL LIKE ME ، مشاهدات عالية وصلت لـ13 مليون مشاهدة فى 48 ساعة فقط.

ونشرت شاكيرا صوراً من كواليس تصوير الكليب عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت قائلة:” 13 مليون مشاهدة لأغنيتى الأخيرة فى يومين فقط، دفعنى لمشاركتكم بمجموعة من الصور التى تضمنتها كواليسه”.

وتعاونت شاكيرا البالغة من العمر ( 43 عام ) ، من خلال أغنيتها الجديدة مع فريق الهيب هوب الشهير ” Black Eyed Peas “، وظهرت النجمة الكولومبية مفعمة بالحيوية كعادتها ، حيث استعرضت لياقتها ورشاقتها البدنية.

وفى سياق آخر ، أعربت شاكيرا ، عن سعادتها بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وكتبت فى تغريدة لها قائلة : العالم في يد شخص مدني ورحيم، حان الوقت الآن لتنظيف البيئة وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة للجميع، يتعين علينا جميعًا القيام بدورنا، ولكن تم وضع الأساس، الآن رقصة صغيرة مع أطفالي للاحتفال!”.