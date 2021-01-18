فيديو.. سعد لمجرد يعلن عن تحضيره عدة مفاجآت لجمهوره

المستقلة/ منى شعلان/ يعيش الفنان المغربي سعد لمجرد حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي ، ويحضر عدة مفاجآت لجمهوره حيث يستعد لإطلاق أول أغنية تجمع بينه وبين الفنان صابر الرباعي، والفنان العالمي “ريد وان”، والتى تحمل اسم “تريو”.

وقال سعد لمجرد جاء خلال لقائه مع الإعلامي ربيع في برنامج ET بالعربي ، إنه عندما كان يسمع أغنية “عز الحبايب” لصابر الرباعي كان من جمهوره، ويتخيل أن غناءه معه أمل بعيد، ولذلك عندما اقترح عليه الموضوع فرح فرحة غامرة، وفرح بأن صديقه العزيز النادر “ريد وان” هو الذي يجمع بينهما.

وشرح سعد لمجرد أن الأغنية “التريو” تتميز بصوتها العالمي، واحتوائها ثلاثة أصوات يختلف كل منها عن الآخر اختلافا كليا، وسيقوم فريق صابر الرباعي بكتابة الجزء العربي منها، و”ريد وان” بكتابة الجزء باللغة الإنجليزية.

كما كشف سعد لمجرد عن انتهائه من تسجيل الأوديو لأغنية جديدة يغني فيها بالإسبانية، رغم أنه لا يعرف كلمة واحدة من اللغة على حد قوله، وهي مزيج من الإسبانية والعربية.

وأضاف سعد لمجرد أن الأغنية سلسة وناعمة ورومانسية، وكلماتها دافئة من تأليف شابين مغربيين موهوبين جدا، عماد وأكرم، ومن ألحانهما وتوزيعهما أيضا، وعندما أسمعاه الأغنية قرر فورا أنه لن يفرط فيها. أما مسألة اللغة، فتعامل معها بحفظ الأغنية بالسمع أولا، ثم اصطحب معلما إلى الأستوديو لتصحيح أي خطأ، وفيما بعد عرض الأوديو على أصحابه وبعض الإسبان فكان رأيهم إيجابيا.

وأكد سعد لمجرد وجود مشروع للغناء باللهجة الخليجية مع الفنان راشد الماجد، وقال إن الفكرة تأخرت بسبب الظروف، وهو دائما يقول إنه يتشرف بالعمل مع راشد الماجد، فهو من أطيب الناس الذين تعرف بهم، عندما استقبله عام 2015، وكان راشد الماجد أحد الذين أسمعهم أغنية “لمعلم” قبل خروجها للسوق، فقال إن الأغنية يجب أن تصدر فورا.