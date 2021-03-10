فيديو.. روبي تطلق “حتة تانية” على يوتيوب

المستقلة/- منى شعلان/ أطلقت الفنانة المصرية روبي الأغنية التي تحمل اسم ألبومها الجديد “حتة تانية”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتتعاون روبي في أغنية “حتة تانية” مع عزيز الشافعي بكلمات الأغنية والألحان، ومع توما في التوزيع، ووليد منصور في الإنتاج، وتقول كلمات الأغنية :”جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة بسمة العيون ورسمه الشفايف، شايف الحلاوة جالي بهداوة… داوي جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة بسمة العيون ورسم الشفايف شايف الحلاوة أصل الافندي ده في حته تانية عندي مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة أصل الافندي ده في حته تانيه عندي مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة”.

وكانت روبي طرحت بوستر ألبومها الجديد، وظهرت على البوستر الذي نشرته على حسابها بـانستغرام، مرتدية “بلوفر” لونه أحمر و”هوت شورت” جلد أسود، وعلقت قائلة: “قريبًا”.

من ناحية أخرى أحيت روبى حفلاً غنائياً مؤخراً بأحد المناطق المفتوحة بالقاهرة لصالح إحدى الشركات العقارية، وحضره عدد كبير من الجمهور، وتألقت روبي في الحفل وقدمت العديد من أغانيها، وعبرت في كلمة لجمهورها عن سعادتها بالوجود بينهم.