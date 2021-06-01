فيديو.. روبي تحقق ربع مليون مشاهدة بأغنيتها “قلبي بلاستيك” في 24 ساعة

المستقلة/- منى شعلان/ استطاعت الفنانة المصرية روبي، أن تحقق أكثر من ربع مليون بأغنيتها الجديدة “قلبي بلاستيك”،فى أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

“قلبي بلاستيك” من كلمات وألحان محمد يحيي توزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح،وجاءت كلمات الأغنية: آه منك صنف خائن وبتاع حركات.. كل اللي اتخم منك يعمل لايكات.. ماهو خد حنيتي وحناني ودنيتي.. رحب بصاحبتي وطلع فستك.. باي باي حبيبي باي باي”.

كما أجرت روبي جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها مُرتدية ملابس بيضاء عبارة عن “شورت وتوب وبليزر طويل”، وتعمدت انسدال شعرها إلى الخلف.

وكانت الفنانة روبي طرحت مُؤخرًا “ميني ألبوم” تعاونت فيه مع عدد من كبار الشُعراء والمُلحنين والمُوزعين منهم الشاعر أيمن بهجت قمر والمُوزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفى حسن، وتوما وأمين ومحمد يحيى وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.

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