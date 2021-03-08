فيديو.. روان بن حسين تقتحم عالم الغناء من أجل نساء العالم

فيديو.. روان بن حسين تقتحم عالم الغناء من أجل نساء العالم

المستقلة/- منى شعلان/ أطلقت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة روان بن حسين ، أول أغنية لها بعنوان “كان يا ما كان” بمناسبة يوم المرأة العالمي ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، و اقتربت الأغنية من تحقيق 300 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

‏وتعاونت بن حسين في الأغنية مع الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر اسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.

ووجهت روان رسالة إلى كل نساء العالم من خلال أغنيتها “​كان يا ما كان​” التى طرحتها باللهجة المصرية وتجسد من خلال الفيديو كليب دور امرأة معنفة تعود لتواجه العنف الممارس ضدها وتروي قصتها بعد تغيّر معاملة حبيبها لها بعد أن كان يبدو في البداية حنوناً وعطوفاً.

وقالت روان، فى هذه المناسبة:”عندما مررت بتجربة الإنفصال كانت الموسيقى ملجئي الوحيد الذي يمدني بالقوة، اليوم هو أسعد أيام حياتي في مسيرتي المهنية، فقد قمت بتسجيل أول أغنية لي لأقول وأعبر عن كل ما في قلبي”.

وأضافت: “غالباً ما تقودنا وسائل التواصل الإجتماعي إلى الإعتقاد بأننا نعيش حياة مثالية، خالية من الهموم والمشاكل وأنه يجب علينا أن نكون بأعلى درجات الرفاهية. ولكن اليوم أريد أن أكون السند لجميع النساء اللواتي يعتقدن بأن عليهم الإستمرار في علاقة تضر صحتهم النفسية لمجرد الخوف من نظرة المجتمع المرتبطة بمطلّقة”، وأنا أقول: “أحبي نفسك أولاً وأنت تستحقين الحب”.

و تابعت: “هذا العمل الموسيقي لا يعكس التجربة التي مررت بها بل هي مثال من بين ملايين الأمثلة عن العلاقات السامة والتي لا تقتصر على العلاقة بين الزوج والزوجة بل يمكن أن تكون بين المرأة والمجتمع، بين المرأة والأسرة أو بين المرأة وأبنائها. أردت أن أصنع أغنية لتكون هي رسالة سامية إلى كل امرأة في العالم بأنها ليست وحيدة”.

وتقول كلمات أغنية كان ياما كان:

في أو مافيش

دي حاجة متخصنيش

اتعودت انا مبشتكيش

ومقولش حاجه عني

كان ياما كان

كنت بحكيلك زمان

قلبي موهوم بالأمان

بعلن دلوقتي اني

بتخلي انا عن اي حاجه كانت ربطاني بيك

والله ما هيصعب عليا الدمعه اللي ف عنيك

وبحق منا ضيعت عمري ووقت كبير عليك

بدعي يارب اشوف في يوم اللي فيا فيك

انا خدت ايه من حبي ليك غير اني وجعت قلبي

وجيت عليا كتير عشانك واستحملت تعبي

كان رد فعلك ضد فعلي وعنك بتدافع لي

خلصت حكايتك النهارده وفيك فوضت امري

مين حب مين

ومين ضحى بحياته سنين

وشوفت احنا وصلنا لفين

بسببك ياللي قلبك مات

انسان جديد

عايش جنبي لكن بعيد

مش ده اللي انا حبيته اكيد

وانسي مافيش بينا حكايات