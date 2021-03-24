فيديو.. رد ناري من عمر كمال بعد التنمر على صورته مع الشيخ مبروك عطية

فيديو.. رد ناري من عمر كمال بعد التنمر على صورته مع الشيخ مبروك عطية

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض مطرب المهرجانات المصرى عمر كمال ، للتنمر من قبل متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد نشره صورة تجمعه بالشيخ مبروك عطية، وعلق عليها قائلًا: “حاجة في رمضان.. هتعجبكم مع فضيلة الشيخ مبروك عطية”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعرب عمر كمال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج “رأي عام” المذاع على فضائية “TeN”، الأربعاء، عن سعادته بالصورة التي التقطها مع الشيخ مبروك عطية، ولكني فوجئت بتعليقات سلبية احزنتني.

وأضاف كمال، إن الدكتور مبروك عطية يقدم برنامج خلال شهر رمضان، واختاره ضمن الضيوف التي ستحضر معه في إحدى الحلقات، وخلال الحلقة التي تم تسجيل أغنية من كلمات الشيخ مبروك عطية.

وأشار المطرب الشعبي، إلى أنه لن يستعين براقصات في أعماله المقبلة، وعاهدت الجمهور على عدم تقديم أعمال مبتذلة، وذلك بعد تعليقات سلبية رآها على وجود الراقصة لورديانا في كليب “إنتي معلمة”، منوها بأن الناس تركز معه فقط رغم أن هناك فنانين استعانوا بنفس الراقصة.

وتابع: “دخلت أصلي الجمعة لاقيت واحد بيقول للتاني تعالى انت اقف جنبه بدل ما ربنا ميتقبلش مني الصلاة، عشان كده بطلت أصلي في المسجد بسبب الناس، وده بيرجع للناس والتربية”.

وأكد أنه ليس لديه مانع أن يقدم أغاني حماسية على كلام ديني، لكن محدش عاجبه حال التاني في مصر.

وكتب عمر منشور،عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رداً على الانتقادات التي وجهت إليه قائلًا: “اتصورت صورة وأتشرف بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية، في لقاء هيتذاع معاه في رمضان إن شاء الله، وحلقة كلها خير وكلام محترم”.

واستكمل: “كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور مع يهودى أو كافر أو مرتد أو إنسان لا مؤاخذة وهيدنس الشيخ، وكومنتات ازاى ده يتصور مع ده، مع إنى مش وحش للدرجة ديه، زى بالظبط ما خلونى أبطل أفكر أصلى في المسجد”.

وتابع: “أول ما أخش بحس أنى إنسان منبوذ، والناس بتبصلى بصة غريبة، لدرجة سمعت واحد بيقول للتانى أقف جمبه أنت لاحسن ربنا ميتقبلش منى صلاة”.

واختتم: “ومش بقول أنى مقطع السجادة، أنا زى أى إنسان بيقطع في الصلاة وبيرجع، بس ساعات ببقى حابب أدخل المسجد، وفعلا بطلت ده من الناس”.