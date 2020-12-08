فيديو.. رد صادم من ميساء مغربي على عدم ظهور زوجها في المناسبات العامة

فيديو.. رد صادم من ميساء مغربي على عدم ظهور زوجها في المناسبات العامة

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة ميساء مغربي ، عن السبب الحقيقي وراء إخفاء زوجها عن الإعلام ، وتجنب ظهوره معها في الاحتفالات الفنية أو المناسبات العامة ، مشيرة إلى أن خوفها من الحسد هو الذي دفعها إلى ذلك.

ورفضت ميساء ، خلال لقائها ببرنامج “تفاعلكم”، المذاع على فضائية العربية، الكشف عن اسم زوجها، وظلت تردد اسمه “حبيبي”، وبررت موقفها بأن الحسد يمكن أن يصيب الشخص ولو بمجرد الإشارة إليه.

من ناحية أخرى نفت ميساء ، حملها لأي جنسية غير الجنسية المغربية، ولكنها المحت لحملها جواز سفر لدولة أخرى، ورفضت الكشف عن هويتها.

وحول تحدثها الخليجية على الرغم من كونها مغربية، بررت الفنانة المغربية ذلك بأنها تواجدت في الخليج وهي بعمر الخمس سنوات، وقالت إنها تعودت التحدث باللهجة الخليجية ولكنها بنفس الوقت تتقن لهجتها الأم.

وعن اتهامها فى قضية المخدرات فقالت ميساء: أنها لن تتنازل عن الدعوة التي تقدمت بها للقضاء الكويتي، ولكن جائحة كورونا تسببت في تعطيل المحاكم.

كما أشارت ميساء ، على أنها تتقبل النقد الموجه إليها بعد خضوعها لجراحات التجميل، مؤكدة على أنها تعشق “الإصدار القديم” من شكلها، بنفس اعجابها ومحبتها لـ”الإصدار الجديد”.

وعلى صعيد أعمالها الفنية وعن عدم تعاونها مع الفنان السعودي ناصر القصبي ، أكدت إنه لا يوجد تعمد لعدم التعاون معه في أعماله الدرامية بموسم رمضان، ولكن أعماله الكوميدية لا تناسب طابعها الدرامي ووصفت نفسها بأن “دمها ثقيل”.

وعن خلافاتها في الوسط الفني، ردت ميساء مغربي على سؤال يتهمها بأنها “صانعة المشاكل”، بأنه لا أساس من الصحة لهذه الشائعات، موضحة أسباب تردد شائعات بخلافها مع هدى الخطيب، مرجعة ذلك إلى رفض الأخيرة القيام بدور أمها في أحد الأعمال، لافتة إلى انتهاء خلافها مع سارة العليوي بمجرد اعتذار الأخيرة.

وعن حياتها الشخصية ، أكدت ميساء خلال حديثها أن هناك صلة قرابة تجمعها بالنجمتين المصريتين دنيا وإيمي سمير غانم، حيث تزوجت خالتها من خال الفنانتين الشهيرتين ،مشيرة إلى أنها تربت معهن في الطفولة.

وفى سياق آخر ، حرصت الفنانة ميساء مغربي على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقام حالياً في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة ،وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.