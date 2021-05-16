فيديو.. رانيا يوسف توجه رسالة لجمهورها من داخل الجيم

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف، رسالة إلى جمهورها ومتابعيها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام” أثناء تواجدها بإحدى الصالات الرياضية.

حيث نشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو لها وهي تمارس بعض التدريبات الشاقة، وعلقت على الصورة قائلة :” متخلوش الإجازة تخليكم كسلانين.. انزلوا يلا اعملوا رياضة”.

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة رانيا يوسف في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ملوك الجدعنة”، والتي تدور أحداثه في إطار شعبي، حول صديقين هما سرية وسفينة اللذين يحاولان كسب رزقهما بالتجارة لكنهما يتورطان في أزمات كبرى مع رجال عصابات ويتعرضان لخسارة كبيرة في أسرتيهما ويقرران الثأر لما حدث معهما.

مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

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