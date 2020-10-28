فيديو.. رانيا يوسف توجه رسالة قاسية لمنتقدي ملابسها بمهرجان الجونة

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، سبب إرتدئها ملابس جريئة ، وخاصة بعد تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي ، أمس ، بعدما إرتدت فستان قصير شفاف يشبه المايوه ، أثناء تواجدها فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وتحدثت الفنانة خلال لقائها مع برنامج “Trending” عن إطلالاتها المثيرة بشكل عام، قائلة:” بحب أزياء تليق عليا، وطالما أنا حبيتها يبقى هي أكيد لايقة عليّا، ومين قال أنا بعمل حاجة عشان الناس تحبها، أنا جرأتي بحبها إنتوا مش حابين جرأتي لا تتابعوني”.

وتابعت: “من ينتقدني بقلة أدب ناس مريضة والمريض ليس عليه حرج، واللي مش عاجبه مايبصش أو يقلب القناة الحياة أبسط من كده بكثير، وأنا مجنونة وغير تقليدية وغير هادئة كما أظهر في الإعلام”.

أما عن تصريحها الأخير عن فيروس كورونا المستجد، ومقارنة مواجهته بمحاربة الإنسان للديناصورات في الغابة، فأكدت أنها كانت تقصد المِزاح وليس أكثر، قائلةً: “كان قصدي إن ربنا خلق البني آدم البدائي في الدنيا عايش في الغابة وعرف يتأقلم، وكنت بهزر وكنت أريد الرسالة بطريقة لطيفة، بس فيه ناس لم تلقط النكتة مع إننا شعب بنحب النكت والهزار”.