فيديو.. درة تتلقي مفاجأة من زوجها فى عيد ميلادها.. وهكذا ردت

المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة التونسية درة عن سعادتها الشديدة بكل من هنأها بعيد ميلادها الـ41، بعد تلقيها العديد من الرسائل والتهاني من قبل زملائها في الوسط الفني وأصدقائها وأسرتها وجمهورها ومحبيها.

وشاركت النجمة درة جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، أعده زوجها المهندس المصري هاني سعد، فى أول عيد ميلاد لها بعد الزواج،ويتضمن تهاني لها بمناسبة عيد ميلادها من أصدقائها وأسرتها من مصر وتونس، معلقة: “أحيانًا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر، شكرًا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت احتاجها، شكرًا لكل من عايدني في هذا الفيديو.. وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان.. أحبّكم .. نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا”.

واحتفلت درة بزفافها في شهر نوفمبر الماضى فى الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفنى الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة.

وكانت درة علقت على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: “كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي”.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة درة ، تصوير فيلمها الجديد “الكاهن” ويشاركها بطولته النجم إياد نصار، وحسين فهمي وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

يذكر أن درة شاركت مؤخرا في حكاية “أول السطر” من مسلسل “إلا أنا” من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، وشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.