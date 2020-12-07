فيديو.. خلاف بين الفنانة درة ونائبة تونسية يتحول إلى ساحة القضاء

المستقلة/ منى شعلان/ صرحت الفنانة التونسية درة زروق ، أنها تعتزم مقاضاة النائبة السابقة بمجلس نواب الشعب التونسي فاطمة المسدي ، لإتهامها بمخالفة القانون التونسي بقبولها أن تكون زوجة ثانية.

وقالت درة زروق، في تصريح لإذاعة ”موزاييك”، إنها لم تكن زوجة ثانية لرجل الأعمال المصري هاني سعد، قائلة: “لم أخالف القانون.. وماعملتش حاجة حرام”.

وأكدت درة أن هناك أطرافا تعمدت بث الإشاعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة: “قلبهم خايب ومايحبوش الخير لغيرهم”.

وهاجمت فاطمة المسدي ، الفنانة درة عقب زواجها ، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة، يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك، لأنه زواج أذل المرأة التونسية. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟ كيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود”.

وكانت احتفلت الفنانة درة، بزفافها على المهندس المعمارى المصرى هانى سعد، في مدينة الجونة، فى حفل أنيق اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.