فيديو.. حقيقة إضافة صوت الفنانة “بدرية طلبة” على خدمة غوغل الخرائط

المستقلة/-منى شعلان/ رد المتحدث الرسمي باسم شركة غوغل على تصريحات الفنانة المصرية بدرية طلبة في حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “العرافة” المُذاع في الموسم الرمضاني الجاري 2021.

حيث زعمت الفنانة بدرية طلبة خلال حلقتها أن هناك مشروعًا لإضافة صوتها لخرائط شركة جوجل، وجاء بيان المتحدث الرسمي للشركة العالمية: “نقدر أعمال بدرية طلبة الممتعة واقتراحاتها الفريدة”.

وتابع البيان: “على الرغم من إعجابنا باقتراح توفير تعليقات طريفة على خرائط Google، إلا أننا نودّ تأكيد عدم وجود خطط لتغيير التوجيهات الصوتية على خرائط Google”.

واختتم المتحدث: “سوف نستمر بمساعدة المستخدمين في مصر وجميع متحدثي اللغة العربية بالصوت الحالي”.

ويعد برنامج “العرافة” امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية التي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. ريهام سعيد تعرض تشوهات بأذنها بسبب عمليات التجميل

رياضية

مانشستر سيتي يقصي باريس ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

اخر الاخبار

آخر مستجدات الحالة الصحية لـ “سمير غانم ودلال عبدالعزيز”

اخبار العراق

الصحة: ظهور اصابات لدى الوافدين من الهند من النوع القديم

اخر الاخبار

خالد سليم يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

اخر الاخبار

مفاجأة لمستخدمي تطبيق تليغرام

اخبار العراق

العراق يعلن موقفه من المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى

اخبار العراق

العراق يعلن موقفه من المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى

اخر الاخبار

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس

رياضية

بشرى سارة من وزير التعليم إلى نادي الطلبة

اخر الاخبار

رسم بانورامي نادر للكعبة في مزاد عالمي.. صور

اخر الاخبار

بشكل مفاجئ .. حذف بيل جيتس من قائمة مليارديرات العالم

رياضية

كوريا الشمالية تنسحب من التصفيات الآسيوية

رياضية

رونالدو يستقر على وجهته المقبلة بعد يوفنتوس

اخر الاخبار

ملك الاردن يشارك مرتبات كتيبة الدبابات الثالثة الملكية مأدبة الإفطار

اخر الاخبار

مصر تعقد مناقشات مع تركيا قد تؤدي لتطبيع العلاقات الثنائية والإقليمية

اخر الاخبار

هذه الأطعمة مميتة .. احذر تناولها بعد أيام من طبخها لهذا السبب!