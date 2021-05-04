فيديو.. حقيقة إضافة صوت الفنانة “بدرية طلبة” على خدمة غوغل الخرائط

المستقلة/-منى شعلان/ رد المتحدث الرسمي باسم شركة غوغل على تصريحات الفنانة المصرية بدرية طلبة في حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “العرافة” المُذاع في الموسم الرمضاني الجاري 2021.

حيث زعمت الفنانة بدرية طلبة خلال حلقتها أن هناك مشروعًا لإضافة صوتها لخرائط شركة جوجل، وجاء بيان المتحدث الرسمي للشركة العالمية: “نقدر أعمال بدرية طلبة الممتعة واقتراحاتها الفريدة”.

وتابع البيان: “على الرغم من إعجابنا باقتراح توفير تعليقات طريفة على خرائط Google، إلا أننا نودّ تأكيد عدم وجود خطط لتغيير التوجيهات الصوتية على خرائط Google”.

واختتم المتحدث: “سوف نستمر بمساعدة المستخدمين في مصر وجميع متحدثي اللغة العربية بالصوت الحالي”.

ويعد برنامج “العرافة” امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية التي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.