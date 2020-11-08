فيديو.. حقيقة إصابة رانيا يوسف وابنتها بفيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ ترددت أنباء خلال الساعات الماضية ، حول إصابة الفنانة المصرية رانيا يوسف ، وابنتها بفيروس كورونا المستجد ، عقب عودتهما من مهرجان الجونة السينمائي.

وردا على تلك الشائعة ، نشرت رانيا يوسف ، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلة خلال الفيديو :” أنا طالعة عشان الإشاعة السخيفة اللي طلعت علينا.. إني مصابة بكورونا أنا وبنتي.. أنا بخير الحمد لله وبنتي بخير وكلنا بخير.. وزي ما انتوا شايفين، أنا في لوكيشن تصوير مسلسل الآنسة فرح وشغالين عشان هيتعرض في ١٥ /١١.. وميرسي لكل الناس اللي بتطمن عليا.. وميرسي برضو للناس اللي طلعت الإشاعات، عشان حسستني قد إيه الناس بتحبني”.

ويشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف ، تنشغل حالياً بتصوير دورها فى الجزء الثاني من مسلسل “الأنسة فرح” ، والمسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج ، ومن المقرر عرضه منتصف نوفمبر الجاري عبر منصة شاهد.

الجدير بالذكر أن عدد من الفنانين أعلنوا مؤخرًا إصابتهم بفيروس كورونا، عقب عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي ، بينهم بسمة، وسارة عبدالرحمن، علا رشدي ، والناقد مجدي الطيب، وآخرهم سلمي أبو ضيف ، ميس حمدان.