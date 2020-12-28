فيديو.. تفاصيل صادمة بشأن طلاق أصالة من طارق العريان

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت غادة العريان، زوجة شقيق المخرج المصري طارق العريان، أسرار وتفاصيل صادمة حول قصة انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها.

وقالت غادة في تصريحات لها لبرنامج “et بالعربي”: أن “أصالة كانت إنسانة جميلة جدا مع عائلة العريان، ووقفت مع كل شخص في العيلة”.

وتابعت: “يمكن طارق في الاخر حصلت مشاكل بينهم و بقالها سنة و نص مستنية طارق يطلقها .. وهو لسة مطلقها يمكن من أسبوع و هي لحد آخر لحظة كل ده متكلمتش في الأزمة خالص .. لما طلعت أصالة كتبت البوست ناس كتر هاجمتها و ناس وقفت معاها و دافعت عنها .. لكن مكنش ينفع أن طليقة طارق تهاجم أصالة بالطريقة دي .. لأني عارفة هالة العتال كويس والدة عمر، وعمر ابننا كلنا ،وأنا عارفة ان هي اللي سابت ابنها بمزاجها فمتجيش دلوقتي تقولي انه اتظلم وتلومي اصالة على ابنك انتي لو كني ام كوية كنتي قعدتي مع ابنك زي م كلنا بنقعد مع ولادنا .. ومتجبيش اي حاجة حصلت بينك و بين ابنك وجوزك بسبب اصالة”.

وأضافت غادة: “انا اعرف ان هالة العتال كان طارق رافض يكلمها طول فترة زواجه من أصالة، ولا عمرهم كانوا صحاب ولا بيكلموا بعض و كلامها كله غلط تمامًا .. عمر ابنها مش غلبان تمامًا ولا ضحية عمر وماشاءالله عليه راجل و كوي وشغال في الميديا مينفهش تقولي عليه دلوقتي ضحية .. مينفعش ان احنا نستغل العيال كضحية”.

وحول صورة العريان مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، قالت غادة : “طارق بعد الطلاق يعتبر حر، حر مع أصالة بس مش مع أولاده، الصورة دي هتضر الأولاد، الصورة دي ضرر للأولاد أكتر من ضرر لأصالة، الأولاد بقوا عارفين أن الست دي كانت السبب في خراب البيت بين أمهم وأبوهم”.

وفي رأيها عن نيكول سعفان وهل هي السبب في طلاق أصالة والعريان ، أجابت: ” أكيد هي السبب وغيرها كتير كمان كانوا بيحاولوا .. واصالة اتحملت كتير .. بس يمكن دي كانت اكتر علاقو واضحة لاصالة من فترة .. انا معرفش قبل كده لكن اه نيكول هي السبب”.

ومن جانبه كشف محمد فهمي محامي الفنانة “أصالة”، أن طلاق الفنانة السورية من طارق العريان ، تم رسميًا في 15 ديسمبر 2020، وليس كما يعتقد الجميع أنه تم منذ حوالي عام ، قائلا فى تصريحات تليفزيونية له: “الطلاق تم رسميًا في 15 ديسمبر لعام 2020، وسبب التأخير في الطلاق محامي أستاذ طارق العريان بسبب أنه كان معاه كل الأوراق الخاصة بأصالة، وكان في نوع من الإهمال من جانب طارق كان بيرد مرة علينا و10 لاء”.

وتابع: “أصالة هى اللي سعت للطلاق وللإجراءات إنها تتم بشكل كامل وقدرنا نقدم طلبات لوزارة العدل من موافقة ورغبة أصالة بالطلاق، وكان عندها حرص في تسريع الأمور على قدر المستطاع.