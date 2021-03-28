فيديو.. تفاصيل زواج مروان خوري بعد 53 سنة عزوبية

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان اللبناني مروان خوري عن دخوله القفص الذهبي خلال العام الجاري 2021، بعد قصة حب جمعته بفتاة من خارج الوسط الفني ، مؤكدًا أن الدافع الأساسي لاتخاذه تلك الخطوة هو الاستقرار والأمان.

و أكد خوري خلال حواره مع برنامج “ET بالعربي”، أنه يعيش قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، قائلاً:”قررت من خلال الإقدام على الزواج فكرة العائلة والولد، أنا أريد هذا الشيء بقوة وهو مهم بالحياة، وأيضا الحبيبة؛ فطوال سنوات حياتي حبيت حوالي 3 أو 4 مرات ولكن لم تستطع واحدة أن تجعلني أتخذ هذه الخطوة الأخيرة إلا حبيبتي حاليا”.

وتابع: “أنا في العلاقات العاطفية بكون شرقي ومتملك، وبرر ذلك نتيجة لطبيعة شخصيته وأسلوب حياته، بيعيش دايما حالة حب مطلقة بتخليه عاشق ورومانسي في أغاني ومش شرط تكون في امرأة في حياته.

وأضاف:”أول شيء ليست من معجبيني أنا كنت أتمنى أن آخذ فتاة تكون معجبة بموسيقاي وليس بنجوميتي لأني شخص فنان ونجم، ثانيا هي من خارج الوسط الفني وتعمل وأهم شيء تستوعب وضعي كنجم ومشهور ورجل شرقي فأنا شخص أحب التملك كثيرا وشخصيتي في كليباتي تختلف كثيرا عن طبعي. هناك جزء كرجل شرقي لم يظهر”.

أما عن تشابه شخصيته مع الحالة الرومانسية التي يقدمها قي معظم ألحانه وأغانية، قال: “شخصيتي مش رومانسية 100 % زي الأغاني الخاصة بيا، لكن عندي شخصيتي مختلفة ومتأثرة بحاجات تانية في الحياة”، موضحا أن الرجل الشفاف الحساس بيحس بالمرأة ومشاعرها مش الذكر، معلقُا إنه والدته ساعدته كثيرًا في معرفة إحساس المرأة وأفضل طريقة للتعامل معها.

وكان الفنان اللبناني مروان خوري، أعلن مؤخراً عندما أكمل عامه الـ53، أنه يعيش قصة حب مختلفة، مشيراً إلى أنه وقع في حب فتاة من “غير دين”، وأنه سيتزوج منها زواجًا مدنيًا.

وأضاف مروان خوري، خلال لقائه ببرنامج “لهون وبس”،أنه شخص مسيحي مؤمن، لكنه لا يفضل الدخول في التفاصيل الدينية، وعندما سيتزوج سيكون مدنيًا وليس كنسياً، كما أنه متقبل أن حبيبته “من غير دين” قائلًا:”هذا الأمر يتناسب مع شخصيتي”.

وتابع خوري في تصريحاته أنه في النهاية يهمه الانسانة التي تشاركه حياته، وفي بلد مثل لبنان على الجميع أن يكون متداخل بكل الطوائف فهي تضم عدد كبير من طوائف الأديان.

وطرح مؤخراً المطرب اللبناني مروان خورى كليب أغنية “مهلا على قلبي” بمناسبة عيد الحب، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات والحان مروان خوري وتوزيع وميكساج داني خوري.